Модний дог-фітнес: що це і кому він потрібен
Якщо ви хочете виростити свого пса справжнім красенем та розумником, виконуйте з ним тренування із дог-фітнесу. Цей вид дресирування стане веселим дозвіллям не тільки для собаки, а й для господаря.
Джерело: інстаграм Pets and people
Здоров'я опорно-рухового апарату собаки позитивно впливає на тривалість її життя, а також на самопочуття і поведінку. Тому важливо всебічно розвивати свого улюбленця, регулярно давати йому змогу бігати й стрибати.
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Що таке дог-фітнес
Дог-фітнес допомагає розвивати собаку фізично та інтелектуально / Фото Wikipet
Дог-фітнес – це вид тренувань з собакою, при яких ви даєте тварині навантаження, схожі на звичайний фітнес для людей. Це можуть бути різні комбінації положень тіла, вправи на баланс, кардіотренування тощо.
Яка користь від дог-фітнесу
Такий фітнес допомагає вам вивільнити зайву енергію з цуценяти, а також навчити собаку добре володіти своїм тілом. Дог-фітнес допомагає відновитися після травм, а також підтримувати здорову вагу тварини.
Що дають регулярні заняття
Фітнес для собак – новий напрям у вихованні та дресируванні / Фото Wikipet
- Якщо ви тренуєте свого улюбленця регулярно, у собаки укріплюються суглоби, а також качаються м'язи.
- Ви маєте можливість краще вивчити свого улюбленця і швидко реагувати на будь-які зміни в його поведінці або самопочутті.
- Ви вибудовуєте тісний контакт з собакою, що сприяє його розвитку й навчанню.
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