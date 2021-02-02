Крихітне цуценя, яке ви принесли у свій дім, рано чи пізно стане сміливішим і захоче гратися з вами. Розповідаємо, як правильно вибудувати модель гри з цуценям, або надалі виростити слухняну собаку.

Джерело: інстаграм Олександри Редькіної Для того, аби вберегти руки, нерви, а також добрі взаємини із власним собакою, дослухайтеся порад кваліфікованих кінологів. Мило Жінка принесла кошеня на роботу: милі фото Як правильно гратися з цуценям Кінолог Олександра Редькіна жартівливо ділить собак на два типи: Дракон – цуценя, яким неможливо керувати, воно вийшло з-під контролю, має надто багато енергії. Такі малюки часто кусають господарів за обличчя, тягнуть за волосся, хапають зубами за руки. Крокодил – спокійніше цуценя, яке робить "кусь" ніби ненавмисно.

Ігри важливі для правильного розвитку собаки / Фото hvost.news Поради для тих, хто хоче вберегти руки під час гри з цуценям: Не грайтеся "голими руками". Руки для малюків набагато цікавіші за іграшки: вони м'які, швидко рухаються, за них приємно кусати. Тому руками цуценят краще не дражнити. Натомість: завжди майте асортимент різних іграшок,

в процесі гри навчайте малюка команд,

якщо пес тягне іграшку – віддайте її та поверніться до гри через деякий час,

можна пограти з малюком в пошук їжі: заховайте ласий шматочок і спонукайте його відшукати.

Якщо цуценя проявляє небажану поведінку – негайно припиняйте гру / Фото hvost.news Не потрібно грати з собакою у "наздожени мене". Не бігайте за цуценям, яке щось тримає в зубах. Не потрібно грубо демонструвати свою силу – так ви втрачаєте контакт з собакою. Не потрібно бити, щипати, лякати цуценя. Також не хапайте його за ніс, вуха, хвіст та інші частини тіла. Негайно припиняйте ігри, під час яких цуценя починає рвати речі, меблі, гризти взуття тощо. Під час будь-якої гри пам'ятайте: щойно цуценя почало робити заборонені дії – гру потрібно негайно припинити. Вам сподобається Як зробити будиночок для собаки: поради з фото та відео