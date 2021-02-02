Крошечный щенок, которого вы принесли в дом, рано или поздно станет смелее и захочет играть с вами. Рассказываем, как правильно выстроить модель игры с щенком, чтобы в дальнейшем вырастить послушную собаку.

Источник: инстаграм Александры Редькиной Для того чтобы уберечь руки, нервы, а также хорошие отношения с собственной собакой, прислушивайтесь к советам квалифицированных кинологов. Мыло Женщина принесла котенка на работу: милые фото Как правильно играть со щенком Кинолог Александра Редькина шутливо делит собак на два типа: Дракон – щенок, которым невозможно управлять, он вышел из-под контроля, имеет слишком много энергии. Такие малыши часто кусают хозяев за лицо, тянут за волосы, хватают зубами за руки. Крокодил – более спокойный щенок, который делает "кусь" как бы невзначай.

Игры важны для правильного развития собаки / Фото hvost.news Советы для тех, кто хочет уберечь руки во время игры с щенком: Не играйте "голыми руками". Руки для малышей гораздо интереснее игрушки: они мягкие, быстро двигаются, за них приятно кусать. Поэтому руками щенков лучше не дразнить. Вместо этого: всегда имейте ассортимент различных игрушек,

в процессе игры учите малыша командам,

если собака тянет игрушку – отдайте ее и вернитесь к игре через некоторое время,

можно поиграть с малышом в поиск пищи: спрячьте лакомый кусочек и побуждайте его отыскать.

Если щенок проявляет нежелательное поведение – немедленно прекращайте игру / Фото hvost.news Не нужно играть с собакой в "догони меня". Не бегайте за щенком, который что-то держит в зубах. Не нужно грубо демонстрировать свою силу – так вы теряете контакт с собакой. Не нужно бить, щипать, пугать щенка. Также не хватайте его за нос, уши, хвост и другие части тела. Немедленно прекращайте игры, во время которых щенок начинает рвать вещи, мебель, грызть обувь и тому подобное. Во время любой игры помните: как только щенок начал делать запрещенные действия – игру нужно немедленно прекратить. Вам понравится Как сделать домик для собаки: советы с фото и видео