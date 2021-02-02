Игры со щенком: как развлекаться весело и без травм
Крошечный щенок, которого вы принесли в дом, рано или поздно станет смелее и захочет играть с вами. Рассказываем, как правильно выстроить модель игры с щенком, чтобы в дальнейшем вырастить послушную собаку.
Источник: инстаграм Александры Редькиной
Для того чтобы уберечь руки, нервы, а также хорошие отношения с собственной собакой, прислушивайтесь к советам квалифицированных кинологов.
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Как правильно играть со щенком
Кинолог Александра Редькина шутливо делит собак на два типа:
- Дракон – щенок, которым невозможно управлять, он вышел из-под контроля, имеет слишком много энергии. Такие малыши часто кусают хозяев за лицо, тянут за волосы, хватают зубами за руки.
- Крокодил – более спокойный щенок, который делает "кусь" как бы невзначай.
Игры важны для правильного развития собаки / Фото hvost.news
Советы для тех, кто хочет уберечь руки во время игры с щенком:
- Не играйте "голыми руками". Руки для малышей гораздо интереснее игрушки: они мягкие, быстро двигаются, за них приятно кусать. Поэтому руками щенков лучше не дразнить. Вместо этого:
- всегда имейте ассортимент различных игрушек,
- в процессе игры учите малыша командам,
- если собака тянет игрушку – отдайте ее и вернитесь к игре через некоторое время,
- можно поиграть с малышом в поиск пищи: спрячьте лакомый кусочек и побуждайте его отыскать.
Если щенок проявляет нежелательное поведение – немедленно прекращайте игру / Фото hvost.news
- Не нужно играть с собакой в "догони меня". Не бегайте за щенком, который что-то держит в зубах.
- Не нужно грубо демонстрировать свою силу – так вы теряете контакт с собакой.
- Не нужно бить, щипать, пугать щенка. Также не хватайте его за нос, уши, хвост и другие части тела.
- Немедленно прекращайте игры, во время которых щенок начинает рвать вещи, мебель, грызть обувь и тому подобное.
Во время любой игры помните: как только щенок начал делать запрещенные действия – игру нужно немедленно прекратить.
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