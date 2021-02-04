Модный дог-фитнес: что это и кому он нужен
Если вы хотите вырастить своего пса настоящим красавцем и умницей, выполняйте с ним тренировки из дог-фитнеса. Этот вид дрессировки станет веселым досугом не только для собаки, но и для хозяина.
Источник: инстаграм Pets and people
Здоровье опорно-двигательного аппарата собаки положительно влияет на продолжительность его жизни, а также на самочувствие и поведение. Поэтому важно всесторонне развивать своего любимца, регулярно давать ему возможность бегать и прыгать.
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Что такое дог-фитнес
Дог-фитнес помогает развивать собаку физически и интеллектуально / Фото Wikipet
Дог-фитнес – это вид тренировок с собакой, при которых вы даете животному нагрузки, похожие на обычный фитнес для людей. Это могут быть различные комбинации положений тела, упражнения на баланс, кардиотренировки и тому подобное.
Какая польза от дог-фитнеса
Такой фитнес помогает вам высвободить лишнюю энергию из щенка, а также научить собаку хорошо владеть своим телом. Дог-фитнес помогает восстановиться после травм, а также поддерживать здоровый вес животного.
Что дают регулярные занятия
Фитнес для собак – новое направление в воспитании и дрессировке / Фото Wikipet
- Если вы тренируете своего любимца регулярно, у собаки укрепляются суставы, а также качаются мышцы.
- Вы можете лучше изучить своего любимца и быстро реагировать на любые изменения в его поведении или самочувствии.
- Вы выстраиваете тесный контакт с собакой, что способствует его развитию и обучению.
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