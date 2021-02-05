Собака из Нью-Йорка помогает застенчивым котятам привыкнуть к людям. Она берет малышей "под свое крыло", пока те не перестанут бояться нового дома.

Источник: Boredpanda

Маленькая собачка по имени Кона стала популярной в сети. Владельцы разместили несколько фотографий в инстаграме, и это сделало собаку популярной.

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Благодаря Коне котята адаптируются быстрее / Фото instagram.com/shibuyarollcall

Сейчас Кона стала приемной мамой для двух трехмесячных котят: Честера и Блэйда. Хозяева собаки нашли малышей подкинутыми на собственном дворе.

Кона воспитала уже более 160 котят. Всем им удалось найти новый дом.



Собака помогает перевозить малышей / Фото instagram.com/shibuyarollcall

Честер и Блэйд – новые приемные дети маленькой собаки. Котята оказались очень пугливыми, они до сих пор боятся людей, а вот собаку признали своей мамой почти сразу.

Кона даже помогает перевозить малышей, сидя с ними в переноске для котов.



Котята нуждаются в социализации / Фото instagram.com/shibuyarollcall

Владельцы Коны решили помогать котятам, которые оказались на улице.

Я всегда любил собак. У меня была какая-то разбитая семья, и мои собаки были единственной константой в жизни. Я был единственным ребенком и очень склонялся к ним для утешения. Они приносили мне столько радости в течение моего детства, и я знал, что хочу как-то отблагодарить их. Воспитание бездомных животных – мой способ отблагодарить, – рассказывает владелец Коны.

Хотя хозяева дома очень привыкают к своим маленьким воспитанникам, им приходится отпускать их в новый дом. Это сложно и приятно одновременно.



У Коны было немало воспитанников / Фото instagram.com/shibuyarollcall

Моя самая большая радость после усыновления – получать сообщения от усыновителей и наблюдать, как они растут, в инстаграме, – делится хозяйка собаки.

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Честер и Блэйд также должны поехать в новый дом после того, как пройдут процесс социализации. Благодаря маме Коне им это удается.