Тигриця народила малюків 11 січня, а левиця – через тиждень, 17 січня. От тільки годувати малюків гігантські кішки відмовилися.

У Центрі реабілітації диких тварин, що розташований у Василівці, Запорізька область, дві хижих матусі відмовилися від малюків.

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Тигриця відмовилася годувати малюків / Фото Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Левиця й тигриця відмовилися вигодовувати потомство, тому за них це роблять власники Центру – Олена та Олександр Пилишенки.



Вигодовування займає чимало часу і сил / Фото Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Тигриця народила двох кошенят-хлопчиків, і одразу стало зрозуміло, що годувати вона їх не планує. У гігантської кішки не прокинувся материнський інстинкт.



Кошенят довелося забрати у тигриці та левиці / Фото Дмитро Смольєнко, Укрінформ

А от левиця мала невдалі пологи: один малюк помер, а інший народився надзвичайно слабким. Власники центру вирішили забрати малюка, аби не ризикувати його здоров'ям. Тим паче, що температура на вулиці опустилася до 17 градусів морозу.

Кошенят вигодовують сухим собачим молоком – власники центру вже мають такий досвід, тому придбали перевірений продукт.



Вигодовування малюків займає чимало часу / Фото Дмитро Смольєнко, Укрінформ

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Малюків годуватимуть так мінімум до шести тижнів, а потім почнуть додавати до раціону курячий фарш, а згодом – м'ясо.



Малюків годують сухою сумішшю для цуценят / Фото Дмитро Смольєнко, Укрінформ

На вигодовування тигренят та левеняти йде чимало часу та сил. Вони їдять кожних 4 години, а суміші обходяться власникам 100 доларів на тиждень.