Случай произошел в Мехико, столице Мексики. Щенка оставили на улице и попросили людей с добрым сердцем усыновить его. Рассказываем, чем завершилась эта печальная история.

Работники приюта Mascotas Coyoacá получили сообщение, что к лавочке в парке привязана собака. Прибыв на место, они обнаружили напуганного и агрессивного щенка. Малыш боялся людей, поэтому не подпускал к себе близко.

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Таким щенка нашли работники приюта / Фото instagram.com/mascotascoyoacan

Рядом с собакой была записка. Это письмо написал ребенок, и в нем говорилось о том, что над щенком по имени Макс издевались родители ребенка. Поэтому маленькому владельцу пришлось покинуть собаку в парке.



Письмо, написанное маленьким владельцем собаки / Фото instagram.com/mascotascoyoacan

Щенка оставили на лавочке в 8 утра. Когда через 7 часов волонтеры прибыли на место, то собаку так никто и так и не смог отвязать – пес вел себя агрессивно.

Рядом со щенком был прикреплен листок с детским почерком.

Очень больно оставлять мою собаку здесь, но я принял это решение, потому что моя семья всегда жестоко с ним обращается, и мне было так грустно видеть, как он страдает в таких плохих условиях, – говорилось в письме.



Щенок было напуган и проявлял агрессию / Фото instagram.com/mascotascoyoacan

Далее в письме ребенок просит усыновить собаку и заботиться о ней.

Работникам приюта не сразу удалось забрать собаку с лавочки. Он был напуган и поэтому не подпускал никого к себе. Для того чтобы снять щенка, пришлось связаться с дрессировщиком по видеосвязи. Все заняло более 2 часов.



На видеосвязи со спасателями все время был дрессировщик / Фото instagram.com/mascotascoyoacan

Спасатели решили сразу изменить имя щенка и назвали его Бостон.

В машине собака испуганно легла на пол и пыталась спрятаться под сиденье. Сначала спасателям пришлось устроить ее в гараж, пока не нашлось более подходящее место.



Малыш не хотел никуда идти / Фото instagram.com/mascotascoyoacan

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Бостона все время пытались гладить и ласкать, чтобы показать ему, что люди могут быть не только жестокими. Прошло не менее недели, пока пес начал немного доверять своим спасителям.



В машине Бостон хотел спрятаться под сиденье / Фото instagram.com/mascotascoyoacan

Больше всего Бостон привык к своей спасительнице Марселе, с которой и позирует на многочисленных фотографиях. Собачка все еще ищет новый дом и любящих хозяев.