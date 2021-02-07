В одной из пожарных частей Киева живет пес. Он стал местным любимцем и всегда встречает и провожает спасателей.

Источник: ДСНС Украины

Пес Бич "работает" в 18-й спасательно-пожарной части Киева уже более 10 лет. Однажды он даже чуть не потерялся.

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Бич "служит" вместе с пожарными уже более 10 лет / Фото ДСНС

Иногда Бич катался со спасателями домой. Однажды он случайно проехал нужную остановку, вышел в незнакомом месте и долго бродил по улицам столицы.

Так и бродил бы пес по улицам Киева, однако увидел пожарную машину. Но и она привела "беглеца" совсем к другой части, – рассказывают спасатели.



Пес стал любимцем спасателей / Фото ДСНС

К счастью, на собаке был именной адресник, который сделали ему спасатели. Поэтому Бич быстро вернулся к своему "месту службы" и более путешествовать не хочет.

Сейчас Бич охраняет покой пожарных в депо. Ежедневно он встречает и провожает их, но за ворота части не выходит.