Хвостатый пожарный из Киева: история пса, который охраняет покой спасателей
В одной из пожарных частей Киева живет пес. Он стал местным любимцем и всегда встречает и провожает спасателей.
Источник: ДСНС Украины
Пес Бич "работает" в 18-й спасательно-пожарной части Киева уже более 10 лет. Однажды он даже чуть не потерялся.
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Бич "служит" вместе с пожарными уже более 10 лет / Фото ДСНС
Иногда Бич катался со спасателями домой. Однажды он случайно проехал нужную остановку, вышел в незнакомом месте и долго бродил по улицам столицы.
Так и бродил бы пес по улицам Киева, однако увидел пожарную машину. Но и она привела "беглеца" совсем к другой части, – рассказывают спасатели.
Пес стал любимцем спасателей / Фото ДСНС
К счастью, на собаке был именной адресник, который сделали ему спасатели. Поэтому Бич быстро вернулся к своему "месту службы" и более путешествовать не хочет.
Сейчас Бич охраняет покой пожарных в депо. Ежедневно он встречает и провожает их, но за ворота части не выходит.
Главная задача пса – встречать и провожать спасателей / Фото ДСНС
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