Именно женщины в большей степени повлияли на одомашнивание собак, утверждают американские ученые. Рассказываем, почему так случилось.

Исследователи из Университета штата Вашингтон опубликовали заявление, что взаимосвязь между собаками и людьми сформировали именно женщины. Они начали относиться к четвероногим, как к членам семьи.

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Доктор Джейми Чемберс и ее команда проанализировали работы более 844 этнографов и пришли к выводу, что собак приручали преимущественно женщины. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Ethnobiology.



Именно женщины начали первыми относиться к собакам, как к членам семьи / Фото Unsplash

Ученые обращали внимание на случаи, когда кто-то обходился со своей собакой, как с человеком: давали ей имя, позволяли спать рядом и оплакивали ее смерть. Оказалось, что так делали преимущественно женщины.

Исследователям удалось увидеть закономерность: чем больше таких случаев становилось, тем больше пользы приносили собаки.