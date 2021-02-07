Саме жінки більшою мірою вплинули на одомашнення собак, стверджують американські вчені. Розповідаємо, чому так трапилося.

Дослідники з Університету штату Вашингтон опублікували заяву, що взаємозв'язок між собаками й людьми сформували саме жінки. Вони почали ставитися до чотирилапих, як до членів родини.

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Доктор Джеймі Чемберс та її команда проаналізували роботи понад 844 етнографів та дійшли висновку, що собак приручали переважно жінки. Результати дослідження були опубліковані в Journal of Ethnobiology.



Саме жінки почали першими ставитися до собак, як до членів родини / Фото Unsplash

Вчені звертали увагу на випадки, коли хтось обходився зі своєю собакою, як з людиною: давали їй ім'я, дозволяли спати поруч та оплакували її смерть. Виявилося, що так робили переважно жінки.

Дослідникам вдалося побачити закономірність: чим більше таких випадків ставало, тим більше користі приносили собаки.

Ще один цікавий висновок: чим тепліше клімат країни, тим менше користі для людей приносили собаки.