Через зсув ґрунту дві тварини на фермі у місті Фрімонт, Каліфорнія, опинилися у пастці. Ціною чималих зусиль рятувальникам вдалося їх визволити.

Після зсуву, що трапився через сильний шторм, кінь та поні застрягли в болоті на 18 годин.

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Потік бруду зніс огорожу вольєру. Тварини опинилися у пастці. Цілих 18 годин кінь та поні перебували на межі життя й смерті.

Легкого і невеликого поні вдалося дістати швидше. А кінь застряг у небезпечному положенні. Він лежав на боку і ноги тварини були направлені в сторону.

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Рятувальникам довелося використати чимало різних мотузків та ремінців. Спершу коня повернули у вертикальне положення, а вже потім витягнули на землю.

Відео порятунку коня:

Відео порятунку поні: