Кот по имени Potato, стал звездой интернета. Тысячи людей следят за ним в инстаграме. Отсутствие ушей не мешает ему быть чрезвычайно милым и симпатичным котом

У кота с именем Potato (Картошка – перевод 24 канал) есть все, что нужно для счастья: замечательная семья, вкусная еда, мягкие подушки и даже хвостатый друг – еще один котик в семье.

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Potato и его новый друг / Фото instagram.com/no_ear_meow_potato

Но так было не всегда. Potato был бездомным котом и жил на улице в Китае. Из-за нехватки медицинского ухода он заболел.

В ушах кота развилась церуминозная аденома. При этой болезни в ушах животного растут многочисленные опухоли.

Именно таким, заброшенным и больным, его нашли 2 года назад. Врачи пытались сделать все возможное, но победить болезнь не удалось. Поэтому ушки пришлось ампутировать.



Смешное фото безухого кота / Фото instagram.com/no_ear_meow_potato

Сейчас Potato чувствует себя прекрасно. Он живет в семье вместе с другим котом, по имени Хорлик.

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Владельцы кота рассказывают, что он даже может слышать.