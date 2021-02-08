Джули-Энн Торн, жительница Великобритании, оставила работу госслужащего и стала "переводчицей с кошачьего языка". Она утверждает, что имеет незаурядные способности к этому.

Женщина обнаружила, что имеет незаурядные способности к пониманию котов. Она прекрасно разбирается в кошачьих привычках и может интерпретировать их другим людям.

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Впервые Джули-Энн Торн нашла в себе суперспособности еще в 2012 году. Тогда женщина посещала зоопарк и невольно разрыдалась, когда оказалась возле клетки с гепардом. "Медиум" убеждена, что ей передались эмоции большой кошки.



Женщина понимает, о чем "говорят" любимцы / Фото Unsplash

Позже оказалось, что самка гепарда недавно потеряла партнера.