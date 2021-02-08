Кошачий экстрасенс: в Великобритании женщина научилась понимать кошек – как ей это удалось
Джули-Энн Торн, жительница Великобритании, оставила работу госслужащего и стала "переводчицей с кошачьего языка". Она утверждает, что имеет незаурядные способности к этому.
Источник:En24
Женщина обнаружила, что имеет незаурядные способности к пониманию котов. Она прекрасно разбирается в кошачьих привычках и может интерпретировать их другим людям.
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Впервые Джули-Энн Торн нашла в себе суперспособности еще в 2012 году. Тогда женщина посещала зоопарк и невольно разрыдалась, когда оказалась возле клетки с гепардом. "Медиум" убеждена, что ей передались эмоции большой кошки.
Женщина понимает, о чем "говорят" любимцы / Фото Unsplash
Позже оказалось, что самка гепарда недавно потеряла партнера.
Через несколько лет Джули-Энн открыла собственный бизнес. Она "проверяет" эмоции проблемных любимцев, а также выписывает им лечебные травы.
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