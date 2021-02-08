Джулі-Енн Торн, мешканка Великої Британії, залишила роботу держслужбовця і стала "перекладачкою з котячої мови". Вона стверджує, що має неабиякі здібності до цього.

Жінка виявила, що має неабиякі здібності до розуміння котів. Вона чудово знається на котячих звичках і може інтерпретувати їх іншим людям.

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Вперше Джулі-Енн Торн знайшла у собі здібності ще у 2012 році. Тоді жінка відвідувала зоопарк і мимоволі розридалася, коли опинилася біля клітки з гепардом. "Медіум" переконана, що їй передалися емоції великої кішки.



Жінка розуміє, про що "розмовляють" улюбленці / Фото Unsplash

Пізніше виявилося, що самка гепарда нещодавно втратила партнера.

Через кілька років Джулі-Енн відкрила власний бізнес. Вона "перевіряє" емоції проблемних улюбленців, а також виписує їм лікувальні трави.