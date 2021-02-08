Притулок для тварин Lexington Humane Society оголосив цю акцію спеціально до Дня закоханих. Для того, аби пережити розлучення було простіше, напишіть ім'я колишнього або колишньої на лотку для котячих екскрементів.

Притулок для тварин, що розташований у Кентуккі, США, допоможе вам пережити втрату. За пожертвування розміром усього 10 доларів вони напишуть ім'я вашого колишнього кохання на туалеті для котів.

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Котики в притулку зроблять свою справу і помстяться за вас сповна.



Акцію придумали спеціально до Дня закоханих / Фото Samizoo

Акція була придумана для того, аби залучити більше волонтерських пожертвувань для притулку. Щоб взяти у ній участь, треба перерахувати гроші й написати притулку в особисті повідомлення.

Акція триває до 12 лютого, а лотки з іменами стоятимуть до 15 лютого. Якщо бажаєте, працівники притулку навіть надішлють вам фотодокази.