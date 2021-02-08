Сладкая месть: приют для животных напишет имя твоего бывшего на кошачьем лотке
Приют для животных Lexington Humane Society объявил эту акцию специально ко Дню влюбленных. Для того чтобы пережить расставание было проще, они напишут имя бывшего или бывшей в лотке для кошачьих экскрементов.
Источник:Джерело: Lexington Humane Society
Приют для животных, который расположен в Кентукки, США, поможет вам пережить потерю. За пожертвование размером всего 10 долларов они напишут имя вашей бывшей любви на туалете для кошек.
Читайте Хвостатый пожарный из Киева: история пса, охраняющего покой спасателей
Котики в приюте сделают свое дело и отомстят за вас сполна.
Акцию придумали специально ко Дню влюбленных / Фото Samizoo
Акция была придумана для того, чтобы привлечь больше волонтерских пожертвований для приюта. Чтобы принять в ней участие, надо перечислить деньги и написать приюту в личные сообщения.
Акция продлится до 12 февраля, а лотки с именами стоять до 15 февраля. Если хотите, работники приюта даже пришлют вам фотодоказательства.
Поделиться новостью
-
Сладкая месть: приют для животных напишет имя твоего бывшего на кошачьем лотке8 февраля , 07:51
-
Лучшая няня: опубликовали видео, где кошка оберегает ребенка на опасном балконе1 февраля , 20:34
-
Охотилась на чаек, а стала звездой фейсбука: сеть рассмешили фото кошки-неудачницы из Одессы4 февраля , 12:04