Приют для животных Lexington Humane Society объявил эту акцию специально ко Дню влюбленных. Для того чтобы пережить расставание было проще, они напишут имя бывшего или бывшей в лотке для кошачьих экскрементов.

Приют для животных, который расположен в Кентукки, США, поможет вам пережить потерю. За пожертвование размером всего 10 долларов они напишут имя вашей бывшей любви на туалете для кошек .

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Котики в приюте сделают свое дело и отомстят за вас сполна.



Акцию придумали специально ко Дню влюбленных / Фото Samizoo

Акция была придумана для того, чтобы привлечь больше волонтерских пожертвований для приюта. Чтобы принять в ней участие, надо перечислить деньги и написать приюту в личные сообщения.

Акция продлится до 12 февраля, а лотки с именами стоять до 15 февраля. Если хотите, работники приюта даже пришлют вам фотодоказательства.