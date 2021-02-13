Все видели новости о том, что в мире есть немало памятников собакам и другим животным. Но мало кто знает, что такой памятник есть и в украинской столице.

Этот монумент расположен на Оболонской набережной. Его автором стал ужгородский скульптор Алексей Шамшура.

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На памятнике изображены мама и щенок / Фото Zeft

На памятнике – бронзовые мама и маленький щенок. Собаки напоминают кокер-спаниелей. На шее одной из собак есть кулон, а на нем изображен волк.



Монумент посвятили верности четвероногих друзей / Фото Zeft

Монумент, как и большинство памятников собакам в мире, посвящен собачьей верности. На постаменте разместили табличку с щемящей надписью:

Собаки... они научили нас ценить верность, для того чтобы мы не забывали тех, кого любим.

Адрес памятника собакам в Киеве: Оболонский район, улица Оболонская набережная, 1,5 километра от станции метро Минская.