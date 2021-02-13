Вы о нем не знали: в Киеве есть собственный памятник собачьей верности
Все видели новости о том, что в мире есть немало памятников собакам и другим животным. Но мало кто знает, что такой памятник есть и в украинской столице.
Источник:Zeft
Этот монумент расположен на Оболонской набережной. Его автором стал ужгородский скульптор Алексей Шамшура.
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На памятнике изображены мама и щенок / Фото Zeft
На памятнике – бронзовые мама и маленький щенок. Собаки напоминают кокер-спаниелей. На шее одной из собак есть кулон, а на нем изображен волк.
Монумент посвятили верности четвероногих друзей / Фото Zeft
Монумент, как и большинство памятников собакам в мире, посвящен собачьей верности. На постаменте разместили табличку с щемящей надписью:
Собаки... они научили нас ценить верность, для того чтобы мы не забывали тех, кого любим.
Об этом памятнике часто не знают даже киевляне / Фото Zeft
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