Ви про нього не знали: у Києві є власний пам'ятник собачій вірності
Усі бачили новини про те, що у світі є чимало пам'ятників собакам та іншим тваринам. Але мало хто знає, що такий пам'ятник є і в українській столиці.
Джерело:Zeft
Цей монумент розташований на Оболонській набережній. Його автором став ужгородський скульптор Олексій Шамшура.
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На пам'ятнику зображені мама й цуценя / Фото Zeft
На пам'ятнику – бронзові мама й маленьке цуценя. Собаки нагадують кокер-спанієлів. На шиї однієї з собак є кулон, а на ньому зображений вовк.
Монумент присвятили вірності чотирилапих друзів / Фото Zeft
Монумент, як і більшість пам'ятників собакам у світі, присвячений собачій вірності. На постаменті розмістили табличку зі щемливим написом:
Собаки… вони навчили нас цінувати вірність, для того, щоби ми не забували тих, кого любимо.
Про цей пам'ятник часто не знають навіть кияни / Фото Zeft
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