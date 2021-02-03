Собаки давно занимают почетное место в человеческом сердце. Большие и маленькие, послушные и капризные, смелые и не очень: эти четвероногие заслуживают не только теплые чувства, но даже памятники.

Источник: 24 канал

Люди так любят собак, что помнят о них и после смерти. Рассказываем о памятниках, установленных в честь собачьих подвигов и впечатляющей верности.

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Сенбернар Барри, Париж

Этот пес спас из снежных заносов в Альпах несколько десятков человек. В благодарность за подвиг собаке установили памятник во французской столице.



Памятник сенбернару-спасателю Барри / Фото Pinterest

Памятник собакам-поводырям, Берлин

Поводырей долго обучают для того, чтобы с ними люди с нарушениями зрения чувствовали себя в безопасности. Благодаря собаке-поводырю люди могут свободно передвигаться по городу, переходить дорогу и находить путь домой.



Для службы собакой-поводырем выбирают умных собак со спокойным характером / Фото bildhauerei-in-berlin.de

Памятник собаке Балто, Нью-Йорк

Балто был вожаком собачьей упряжки, которая сумела привезти лекарства в городок Ном на Аляске во время смертельно опасной эпидемии дифтерии. Своевременно доставленные лекарства помогли спасти многих жителей города.



Балто и его упряжка сумели привезти лекарства на расстояние более тысячи километров / Фото fishki.net

Памятник собаке Фидо, Борго-Сан-Лоренцо, Италия

Этот пес каждый вечер в течение 14 лет ходил встречать своего хозяина к поезду – хотя хозяин тогда уже умер.

Местные жители установили памятник собаке, как образцу преданности.



Пес Фидо ходил встречать хозяина на вокзал всю свою жизнь / Фото Qaz.wiki

Памятник Бобби, Эдинбург, Шотландия

Еще один пример собачьей верности. Небольшой пес принадлежал служителю местной полиции. После внезапной смерти хозяина от туберкулеза Бобби 14 лет охранял его могилу.



Бобби пережил своего хозяина на 14 лет и все время провел на его могиле / Фото Wikipedia