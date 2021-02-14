Люди делятся невероятными историями, когда их четвероногие питомцы проявляли высокий интеллект. Некоторые из животных даже помогли спасти людей.

Животные иногда бывают очень умными. Но даже если ваш четвероногий любимец не проявляет такого интеллекта, как герои этих 3 историй, все равно для вас он – самый лучший.

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Кот напомнил, что ему нужен укол

Эту историю рассказала женщина, кот которой болен диабетом. Болезнь прогрессировала и ему пришлось колоть инсулин дважды в день.

Также кот имел кормушку, которая дает порционную еду каждые 12 часов. Первый прием пищи был в 5 утра, а через полчаса, в 5:30, коту делали укол.



Кот понял, что ему нужен укол / Фото MyPetAndI

Однажды хозяйка забыла поставить будильник в выходной день. Но ровно в 5:30 кот прыгнул женщине на грудь и гладил ее лапкой по лицу, пока она не проснулась.

Далее четвероногий немедленно подбежал к холодильнику и сидел там, ожидая укол. Настоящий хороший мальчик!

Пес, который вслепую обнаружил преступника

Эту историю рассказал человек, который имеет большого американского бульдога. Пес слепой. Но это не мешает ему любить всех, без исключения.

Собака очень добрая: он спит исключительно вместе с 4-летним ребенком владельца, а когда слышит новый голос, начинает "качаться от любви".



Дружелюбному бульдогу не понравился новый приятель владельца / Фото Mordashki

Однажды владельца пса домой подвез приятель. И зашел в гости на несколько минут. Пес сначала обрадовался, а потом остановился, опустил уши и осклабился.

Хозяин растерялся и отругал собаку. Приятель ушел.

А через несколько месяцев эту особу арестовали за хранение детской порнографии. Итак, слепой пес знал, что надо защитить маленького сына владельца от этого человека.

Собака спасла больного

Девушка рассказывает, что свою собаку они усыновили в возрасте 2 месяцев. Через несколько недель они с женихом спали, и вдруг щенок начал скулить. Жених хотел выйти с собакой на улицу, но та отказалась и продолжала скулить.

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Щенок разбудил хозяев, чтобы спасти соседа / Фото Freepik

В это время пара слышала странный звук, будто кто-то поднимается по лестнице. Вдруг свет фар проезжающего мимо автомобиля осветил фигуру соседа напротив, который лежал под собственной дверью. На улице было 20 градусов мороза.