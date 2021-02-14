Люди діляться неймовірними історіями, коли їх чотирилапі вихованці проявляли високий інтелект. Деякі з тварин навіть допомогли врятувати людей.

Тварини іноді бувають надзвичайно розумними. Але навіть якщо ваш чотирилапий улюбленець не проявляє такого інтелекту, як герої цих 3 історій, все одно для вас він – найкращий.

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Кіт нагадав, що йому потрібен укол

Цю історію розповіла жінка, кіт якої хворий на діабет. Хвороба прогресувала і йому довелося колоти інсулін двічі на день.

Також кіт мав годівницю, що дає порційну їжу кожних 12 годин. Перший прийом їжі був о 5 ранку, а за пів години, о 5:30 коту робили укол.



Кіт зрозумів, що йому потрібен укол / Фото MyPetAndI

Одного разу господиня забула поставити будильник у вихідний день. Але рівно о 5:30 кіт стрибнув жінці на груди й гладив її лапкою по обличчю, поки вона не прокинулася.

Далі чотирилапий негайно підбіг до холодильника і сидів там, чекаючи на укол. Справжній хороший хлопчик!

Пес, що наосліп виявив злочинця

Цю історію розповів чоловік, який має великого американського бульдога. Пес сліпий. Але це не заважає йому любити усіх, без виключення.

Собака дуже добрий: він спить виключно разом з 4-річною дитиною власника, а коли чує новий голос, починає "хитатися від любові".



Дружелюбному бульдогу не сподобався новий приятель власника / Фото Mordashki

Одного разу власника пса додому підвіз приятель. І зайшов в гості на кілька хвилин. Пес спершу зрадів, а потім зупинився, опустив вуха і вишкірив зуби.

Господар розгубився і насварився на собаку. Приятель пішов геть.

А через кілька місяців цю особу заарештували за зберігання дитячої порнографії. Отже, сліпий пес знав, що треба захистити маленького сина власника від цієї людини.

Собака врятувала хворого

Дівчина розповідає, що свою собаку вони всиновили у віці 2 місяців. Ще через кілька тижнів вони з нареченим спали, аж раптом цуценя почало скавчати. Наречений хотів вийти з собакою на вулицю, але та відмовилася і продовжувала скавчати.

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Цуценя розбудило господарів, щоб врятувати сусіда / Фото Freepik

У цей час пара чула якийсь дивний звук, наче хтось підіймається сходами. Аж раптом світло фар автомобіля, що проїжджав повз, висвітлило фігуру сусіда навпроти, який лежав під власними дверима. На вулиці було 20 градусів морозу.

Виявилося, що чоловік мав психічне захворювання, закрив двері зовні та впав, послизнувшись на сходах. А собака розбудила своїх господарів, щоб врятувати людині життя.