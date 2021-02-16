Подорожують, як люди: милі фото тварин у потягах та літаках
Інколи вашими сусідами в електричці або на рейсі літака можуть стати не тільки люди. Несподівано, але в подорожі вирушають собаки, коти, коали й навіть лами.
Джерело:Boredpanda
Сьогодні чимало людей хочуть подорожувати зі своїми чотирилапими улюбленцями. Вони беруть із собою не тільки котів та собак, а й екзотичніших тварин: наприклад, ламу чи кролика.
В Україні У Харкові змія каталася в таксі: серед поїздки з сумки несподівано виліз пітон
Афина і її перша поїздка
Маленьке цуценя, хоч і налякане, але намагається триматися хоробро / Фото Boredpanda
Дівчина та її ворон
Нічого особливого, просто ворон у метро / Фото Boredpanda
Комфортна подорож
І справді, тварини схожі на своїх власників / Фото Boredpanda
Пінгвін в літаку
Якщо ви думали, що пінгвіни не вміють літати, ви помилялися / Фото Boredpanda
Перший політ
Собака в навушниках виглядає дуже мило / Фото Boredpanda
Головний пасажир
Тільки подивіться на цього малюка в літаку / Фото Boredpanda
Коали подорожують коала-класом
Їм навіть подарували спеціальні букетики евкаліпту, яким харчуються ці тварини / Фото Boredpanda
Змушує господиню триматися за руку в метро
Харизматичний стаффордширський тер'єр підкорює серця / Фото Boredpanda
Кролик в потязі
Нічого особливого, просто кролик їде у своїх кролячих справах / Фото Boredpanda
Читайте Актори без Оскара: собаки граються веселіше, коли на них дивиться господар – вчені
Круто, коли ти пес, який може сидіти в метро
Мабуть, скоро цей дог знайде роботу і буде їздити туди сам / Фото Boredpanda
Поділитися новиною