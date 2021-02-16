Інколи вашими сусідами в електричці або на рейсі літака можуть стати не тільки люди. Несподівано, але в подорожі вирушають собаки, коти, коали й навіть лами.

Сьогодні чимало людей хочуть подорожувати зі своїми чотирилапими улюбленцями. Вони беруть із собою не тільки котів та собак, а й екзотичніших тварин: наприклад, ламу чи кролика.

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Афина і її перша поїздка



Маленьке цуценя, хоч і налякане, але намагається триматися хоробро / Фото Boredpanda

Дівчина та її ворон



Нічого особливого, просто ворон у метро / Фото Boredpanda

Комфортна подорож



І справді, тварини схожі на своїх власників / Фото Boredpanda

Пінгвін в літаку



Якщо ви думали, що пінгвіни не вміють літати, ви помилялися / Фото Boredpanda

Перший політ



Собака в навушниках виглядає дуже мило / Фото Boredpanda

Головний пасажир



Тільки подивіться на цього малюка в літаку / Фото Boredpanda

Коали подорожують коала-класом

Їм навіть подарували спеціальні букетики евкаліпту, яким харчуються ці тварини / Фото Boredpanda

Змушує господиню триматися за руку в метро



Харизматичний стаффордширський тер'єр підкорює серця / Фото Boredpanda

Кролик в потязі



Нічого особливого, просто кролик їде у своїх кролячих справах / Фото Boredpanda

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Круто, коли ти пес, який може сидіти в метро



Мабуть, скоро цей дог знайде роботу і буде їздити туди сам / Фото Boredpanda