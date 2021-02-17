Відомому котику було щонайменше 12 років і він помер від старості. Розповідаємо, чому він усе життя прожив нелегально на острові Шпіцберген.

Рудий і пухнастий котик Кеша прожив довге й чудове котяче життя. Він помер у віці 12 років від старості. Він був зіркою острова, але все життя мусив "шифруватися" під песця.

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Ще в 90-х роках на Шпіцбергені заборонили тримати кішок. Коти полювали за птахами, а також могли підхопити сказ від місцевих тварин.



Кеша був улюбленцем туристів / Фото Life shot

За легендою, котика таємно привезли на острів російські вахтовики. Під час перепису тварин вони записали Кешу як песця.

Кеша не просто жив на острові. Він був місцевою знаменитістю: цілі черги туристів хотіли з ним сфотографуватися.