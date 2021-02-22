Ігри з котом рятують дику природу: у чому взаємозв'язок
Науковці довели, що господарям потрібно гратися зі своїми домашніми котами. Це допомагає знизити кількість жертв від котячого полювання.
Джерело:Carrent Biology
Вчені з'ясували, що 10 хвилин гри на день знижує кількість жертв полювання котів на 25%. Отже, знижується і шкода екосистемам – природа менше страждає від домашніх котів.
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Власникам чотирилапих радять розважати своїх улюбленців / Фото Unsplash
Про такий висновок вчених Ексетерського університету повідомляє журнал Current biology. Окрім того, раціон свого пухнастого вихованця потрібно насичувати білками. Тоді кількість жертв скорочується до 36%.
Дослідження тривало 12 тижнів. У ньому взяли участь 219 осіб, які мали 355 котів і кішок.
Полювання котів – серйозна загроза екосистемам. Особливо це простежується на різноманітних островах.
14% видів птахів, що зникли у всьому світі, були винищені котами. У Китаї коти вбивають 5,5 мільярдів птахів щорічно.
Ігри з котами знижують кількість жертв полювання / Фото Unsplash
У Австралії під "котячою" загрозою перебувають 357 видів птахів.
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Власників навіть закликають одягати на кішок нашийники з дзвіночками, щоб звук попереджав птахів про наближення небезпеки. А вчені радять гратися зі своїми котами – це допоможе зберегти природу без стресу для чотирилапих улюбленців.
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