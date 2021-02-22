Науковці довели, що господарям потрібно гратися зі своїми домашніми котами. Це допомагає знизити кількість жертв від котячого полювання.

Вчені з'ясували, що 10 хвилин гри на день знижує кількість жертв полювання котів на 25%. Отже, знижується і шкода екосистемам – природа менше страждає від домашніх котів.

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Власникам чотирилапих радять розважати своїх улюбленців / Фото Unsplash

Про такий висновок вчених Ексетерського університету повідомляє журнал Current biology. Окрім того, раціон свого пухнастого вихованця потрібно насичувати білками. Тоді кількість жертв скорочується до 36%.

Дослідження тривало 12 тижнів. У ньому взяли участь 219 осіб, які мали 355 котів і кішок.

Полювання котів – серйозна загроза екосистемам. Особливо це простежується на різноманітних островах.

14% видів птахів, що зникли у всьому світі, були винищені котами. У Китаї коти вбивають 5,5 мільярдів птахів щорічно.



Ігри з котами знижують кількість жертв полювання / Фото Unsplash

У Австралії під "котячою" загрозою перебувають 357 видів птахів.

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Власників навіть закликають одягати на кішок нашийники з дзвіночками, щоб звук попереджав птахів про наближення небезпеки. А вчені радять гратися зі своїми котами – це допоможе зберегти природу без стресу для чотирилапих улюбленців.