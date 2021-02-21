Ученые клонировали черноногого хорька – до недавнего времени это животное считали вымершым. Это может помочь спасти целый вид.

Самка черноногого хорька по кличке Элизабет Эн родилась 10 декабря 2020 года. Об этом сообщает Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

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Американские ученые надеются, что уже скоро животное сможет спариться и принести потомство

Этих животных считали вымершими еще с 1979 года. Однако в 1981-м фермер из Вайоминга обнаружил небольшую популяцию черноногих хорьков. Это группа стала основной для программы разведения.

Новейшая наука и взрыв из прошлого! Познакомьтесь с Элизабет Энн. Это первый в истории клонированный черноногий хорек, созданный из замороженных клеток хорька, умершего более 30 лет назад: https://t.co/PJNo7NaFhV



Узнайте больше о Элизабет Энн в этой ветке! pic.twitter.com/0i85mv9FgH - Рыба и дикая природа США (@USFWSMtnPrairie) 18 февраля 2021 г.

Сейчас черноногие хорьки все еще находятся под угрозой уничтожения. Всех особей, которые существуют, тщательно оберегают ученые.

Все хорьки этого вида сейчас происходят от 7 животных, поэтому их потомство часто имеет генетические заболевания. Без генетического разнообразия животные становятся более уязвимыми к болезням и имеют значительные проблемы с выживанием в дикой природе.

Появление клонированной самки Элизабет Эн дает популяции шанс: она сможет разнообразить набор генов и дает надежду на здоровое потомство. Ее создали из замороженных клеток самки хорька, которая жила 30 лет назад.

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