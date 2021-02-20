Самую дорогую корову в мире продали за 358 тысяч долларов: как выглядит рекордсменка
Породистое животное продали на аукционе в Великобритании. До этого самой ценной коровой в мире считали мать рекордсменки.
Источник:BBC
Корову породы Лимузен (или лимузин) продали на аукционе в Карлайле. Она обошлась покупателям рекордных 358 тысяч долларов (почти 10 миллионов гривен).
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Годовалую самку по кличке Wilodge Poshspice назвали так в честь одной из участниц группы Spice Girls.
До Poshspice дорогой коровой в мире считали ее мать. 7 лет назад маму Poshspice продали за сумму в 2 раза меньше.
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Бывшая владелица самой дорогой коровы рассказывает, что сумма, вырученная за корову, является "космической", и это похоже на выигрыш в лотерею.
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