За рекордную сумму продали собаку породы бордер-колли из Великобритании. Собака имеет уникальный интеллект и способна помогать своему новому владельцу в хозяйстве.

Собака по кличке Ким попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая дорогая овчарка в мире. Ее купили на онлайн-торгах за рекордную сумму: 38,8 тысяч долларов.

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Однолетняя бордер-колли из города Долгеллау, что в Великобритании, имеет уникальный интеллект. Бывший владелец, фермер Дьюла Дженкинс заявил, что уровень ее развития соответствует уровню трехлетней овчарки.

Она делала все. Пасла скот и овец. Была готова к любым испытаниям и работы на ферме, – комментирует мужчина.

Бордер-колли – собака служебной породы, которая была выведена для того, чтобы пасти овец. Отсюда и второе название этой породы – овчарка.

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