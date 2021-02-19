Самая дорогая в мире: почему овчарку продали почти за 40 тысяч долларов
За рекордную сумму продали собаку породы бордер-колли из Великобритании. Собака имеет уникальный интеллект и способна помогать своему новому владельцу в хозяйстве.
Источник:UPI
Собака по кличке Ким попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая дорогая овчарка в мире. Ее купили на онлайн-торгах за рекордную сумму: 38,8 тысяч долларов.
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Однолетняя бордер-колли из города Долгеллау, что в Великобритании, имеет уникальный интеллект. Бывший владелец, фермер Дьюла Дженкинс заявил, что уровень ее развития соответствует уровню трехлетней овчарки.
Она делала все. Пасла скот и овец. Была готова к любым испытаниям и работы на ферме, – комментирует мужчина.
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До этого самой дорогой овчаркой в мире была собака по кличке Хенна. Ее продали в октябре прошлого года за 25 тысяч долларов.
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