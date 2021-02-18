Собака заботится о маленьком кабанчике, как о собственном детеныше. Необычный тандем образовался в семье немецких ветеринаров.

Соседи принесли маленького дикого поросенка к семье местных ветеринаров. Его нашли на улице, малыш был голоден и замерзал.

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Как только кабанчик попал домой, такса хозяев взялась за его воспитание. Собака не только опекает малыша, но и кормит его.



Такса опекает малыша, как собственного ребенка / Фото ТСН

Кабанчик спит со своей новой мамой, играет с ней и кормиться молоком. Малыш, видимо, и сам считает себя собакой.