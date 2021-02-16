Этот врач заставит вашего любимца радоваться посещению ветеринарной клиники. Видео, где врач отвлекает маленького бульдога, покорило сеть.

Все владельцы животных хотели бы, чтобы поход в ветеринарную клинику не был стрессом для животного. Этот ветеринар так любит животных, что делает все возможное, чтобы они не боялись.

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На видео врач делает укол щенку английского бульдога. Он отвлекает малыша едой, тот играет, тянется за лакомством и совсем не боится.

Может посещение человеческого врача также быть таким? Я был бы намного лучше, если бы кто-то дал мне арахисовое масло, а затем обнял, – комментируют видео пользователи ресурса Reddit.