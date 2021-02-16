Цей лікар змусить вашого улюбленця радіти через відвідини ветеринарної клініки. Відео, де лікар відволікає маленького бульдога, підкорило мережу.

Усі власники тварин хотіли б, щоб похід до ветеринарної клініки не був стресом для тварини. Цей ветеринар так любить тварин, що робить усе можливе, аби вони не лякалися.

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На відео лікар робить укол цуценяті англійського бульдога. Він відволікає малюка їжею, той грається, тягнеться за ласощами й зовсім не боїться.

Чи може відвідування людського лікаря також бути таким? Я був би набагато кращим, якби хтось дав мені арахісове масло, а потім обійняв, – коментують відео користувачі ресурсу Reddit.

Перегляньте відео про найкращого ветеринара у світі: