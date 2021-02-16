Что говорят анализы: как сейчас чувствует себя единственная в Украине горилла
Тони – единственная в Украине горилла, он живет в Киевском зоопарке. Животное очень старое, ему уже 46 лет – это можно приравнять к человеческим 90.
Источник:фейсбук Киевского зоопарка
Недавно состояние Тони сильно обострилось, и он перестал ходить в туалет. В зоопарке все были очень обеспокоены, ведь Тони – всеобщий любимец.
Читайте Душераздирающие крики слышны в Лондоне: почему лисы пугают местных жителей
Горилла Тони
Сейчас горилла чувствует себя лучше / Фото Киевский зоопарк
К счастью, Тони стало лучше и у него восстановилась дефекация.
Усилия ветеринаров и киперов были вознаграждены. Тони почувствовал облегчение и предоставил счастливым специалистам первую пробу для копрограммы. А сегодня демонстрировал улучшение общего состояния и восстановления дефекации, – рассказывают в зоопарке.
Но это еще не все, ведь специалисты приходят к выводу, что проблема гориллы является серьезной и хронической. Чтобы понять, что с Тони, собрался целый консилиум профессоров, ветеринаров и других специалистов.
Сейчас пришли результаты анализов, показавших, что у гориллы нет никаких серьезных заболеваний. Специалисты решили изменить рацион гориллы и заставить Тони больше двигаться. Животное больше не будут кормить любимым йогуртом, а хлеб в рационе заменят на мюсли. Также Тони будут давать листья банана.
Продолжаем активное консультирование с зарубежными коллегами – специалистами по лечению человекообразных обезьян, – добавляют в зоопарке.
Интересно Собака унаследовала 5 миллионов долларов после смерти хозяина: поразительная история
Тони любят все посетители и работники Киевского зоопарка / Фото Сегодня
Что было раньше:
- Тони почти две недели не мог сходить в туалет, чем серьезно обеспокоил работников зоопарка.
- Чтобы помочь Тони, ветеринары хотели прибегнуть к анестезии и промыть кишечник, но это угрожало жизни гориллы. В таком возрасте животное могло просто не пережить анестезию.
- В вольере с Тони живет живой петух, который дразнит гориллу и так заставляет активно двигаться. Вероятно, именно наличие птицы и помогло горилле восстановить процесс пищеварения. В вольер планируют подселить еще несколько птиц.
Поделиться новостью