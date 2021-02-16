Тони – единственная в Украине горилла, он живет в Киевском зоопарке. Животное очень старое, ему уже 46 лет – это можно приравнять к человеческим 90.

Недавно состояние Тони сильно обострилось, и он перестал ходить в туалет. В зоопарке все были очень обеспокоены, ведь Тони – всеобщий любимец.

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Горилла Тони

Ему 46 с половиной лет и большую часть жизни он киевлянин. Это очень почтенный возраст для горилл, и каждый год мы наблюдаем, как он стареет. Он давно на особом питании согласно рекомендациям специалистов ЕАЗА и Института ветеринарии дикой природы (Берлин), – рассказывают в зоопарке.



Сейчас горилла чувствует себя лучше / Фото Киевский зоопарк

К счастью, Тони стало лучше и у него восстановилась дефекация.

Усилия ветеринаров и киперов были вознаграждены. Тони почувствовал облегчение и предоставил счастливым специалистам первую пробу для копрограммы. А сегодня демонстрировал улучшение общего состояния и восстановления дефекации, – рассказывают в зоопарке.

Но это еще не все, ведь специалисты приходят к выводу, что проблема гориллы является серьезной и хронической. Чтобы понять, что с Тони, собрался целый консилиум профессоров, ветеринаров и других специалистов.

Ми обіцяли інформувати всіх, як себе почуває Тоні. Вчора зусилля ветеринарів та кіперів було винагороджено. Тоні відчув... Опубліковано Київський зоологічний парк загальнодержавного значення Середа, 10 лютого 2021 р.

Сейчас пришли результаты анализов, показавших, что у гориллы нет никаких серьезных заболеваний. Специалисты решили изменить рацион гориллы и заставить Тони больше двигаться. Животное больше не будут кормить любимым йогуртом, а хлеб в рационе заменят на мюсли. Также Тони будут давать листья банана.

Продолжаем активное консультирование с зарубежными коллегами – специалистами по лечению человекообразных обезьян, – добавляют в зоопарке.

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Тони любят все посетители и работники Киевского зоопарка / Фото Сегодня

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