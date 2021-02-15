В конце зимы у лисиц наступает пора спаривания. Рассказываем, почему лисьи брачные крики так пугают жителей Лондона.

В феврале жители Лондона часто слышат душераздирающие крики на улицах. Этот звук похож на женский голос, который умоляет о помощи. Нередко обеспокоенные люди звонят в полицию.

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В феврале у лисиц наступает сезон размножения / Фото Iz

Однако причин для волнения нет. Кричат лисы, у которых наступил сезон спаривания. Эти пушистые животные поселились здесь и свободно себя чувствуют на улицах мегаполиса.

Почти половина лис в Великобритании проживает в городах. Произошло это не сейчас – лисы живут рядом с людьми целыми поколениями.