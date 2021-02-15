Несамовиті крики чути у Лондоні: чому лисиці лякають місцевих мешканців
Наприкінці зими у лисиць настає пора парування. Розповідаємо, чому лисячі шлюбні крики так лякають мешканців Лондона.
Джерело:24 канал
У лютому мешканці Лондона часто чують несамовиті крики на вулицях. Цей звук схожий на жіночий голос, що благає по допомогу. Нерідко стурбовані люди телефонують до поліції.
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В лютому у лисиць настає сезон розмноження / Фото Iz
Однак причин для хвилювання немає. Кричать лисиці, у яких настав сезон парування. Ці пухнасті тварини оселилися тут і вільно себе почувають на вулицях мегаполісу.
Майже половина лисиць у Великій Британії мешкає в містах. Сталося це не зараз – лисиці проживають поруч з людьми цілими поколіннями.
На вулицях Лондона справжнє нашестя лисиць / Фото Trip-point
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