Наприкінці зими у лисиць настає пора парування. Розповідаємо, чому лисячі шлюбні крики так лякають мешканців Лондона.

У лютому мешканці Лондона часто чують несамовиті крики на вулицях. Цей звук схожий на жіночий голос, що благає по допомогу. Нерідко стурбовані люди телефонують до поліції.

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В лютому у лисиць настає сезон розмноження / Фото Iz

Однак причин для хвилювання немає. Кричать лисиці, у яких настав сезон парування. Ці пухнасті тварини оселилися тут і вільно себе почувають на вулицях мегаполісу.

Майже половина лисиць у Великій Британії мешкає в містах. Сталося це не зараз – лисиці проживають поруч з людьми цілими поколіннями.



На вулицях Лондона справжнє нашестя лисиць / Фото Trip-point