Ця тваринка уособлює собою вічний сум, недоспані ночі й постійний брак енергії. Знайомтеся, це – віскаша, новий улюбленець мережі та привід для створення мемів.

Ця істота постійно сонна та сумна. Користувачі мережі вже охрестили її своєю тотемною твариною – адже вона так схожа на постійно втомлену людину.

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У віскаші дуже смішний вираз морди / Фото Boredpanda

Віскаша живе у країнах Південної Америки: Аргентині, Болівії, Чилі та Перу.

Тваринки живуть невеликими зграями. Характерною особливістю віскаш є те, що вони часто сидять на скелях, відпочивають і засмагають.



Віскаші живуть у Південній Америці / Фото Boredpanda

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Віскаша харчується переважно травами, мохом та лишайниками. У тваринному світі немає хижаків, які б їм загрожували, а от люди полюють на них заради м'яса та хутра.



Користувачі мережі назвали віскашу своєю тотемною твариною / Фото Boredpanda