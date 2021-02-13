Недовольно жизнью: этj малоизвестное животное выглядит постоянно сонным и печальным
Это животное олицетворяет собой вечную печаль, бессонные ночи и постоянную нехватку энергии. Знакомьтесь, это – вискаша, новый любимец сети и повод для создания мемов.
Источник:Boredpanda
Это создание постоянно сонное и печальное. Пользователи сети уже окрестили его своим тотемным животным – ведь оно так похоже на постоянно уставшего человека.
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У вискаши очень смешное выражение морды / Фото Boredpanda
Вискаша живет в странах Южной Америки: Аргентине, Боливии, Чили и Перу.
Животные живут небольшими стаями. Характерной особенностью вискаши является то, что она часто сидит на скалах, отдыхает и загорает.
Вискаши живут в Южной Америке / Фото Boredpanda
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Вискаша питается преимущественно травами, мхом и лишайниками. В животном мире нет хищников, которые им бы угрожали, а вот люди охотятся на них ради мяса и меха.
Пользователи сети назвали вискашу своим тотемным животным / Фото Boredpanda
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