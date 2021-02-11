Между собаками и хозяевами иногда случаются недоразумения или ситуации, которые трудно осознать человеку. Чтобы избежать таких проблем, следует проанализировать определенные поступки своего четвероногого друга, и перестать делать то, что ему не нравится.

Очень важно знать, как собаки думают и в чем нуждаются как физически, так и психологически. Предлагаем вам список вещей, которые ваша собака откровенно не любит, и очень хотела бы, чтобы вы этого не делали.

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Громкие звуки и острые запахи

Фен, пылесос, блендер, чихание, кашель, предмет, который громко падает, – все эти вещи беспокоят и пугают собак. И это нормально, ведь у них очень развит слух, который позволяет им слышать звуки, недостижимые человеку.

То же самое с острыми запахами. Из-за сверхтонкого нюха сильные запахи духов, бытовой химии или средств личной гигиены раздражают носовые проходы животных и заставляют их чихать. Старайтесь использовать их подальше от собак.

Долгие разговоры без жестикуляции

Часто хозяева любят разговаривать со своими домашними любимцами. Это определенно нравится собакам. Но если вы делаете это слишком долго и монотонно, вы рискуете надоесть им, или же разнервировать их.



Говорить с собакой надо с помощью жестов / Фото noviny

На самом деле собаки предпочитают видеть ваши жесты и слышать известные им слова. Да, они понимают человеческие эмоции, но им легче понять вас с помощью языка вашего тела и определенного тона голоса.

Выговоры

Когда у вас плохое настроение, или же вы ругаете собаку за ее поступок, это так же негативно влияет на нее, как и на человека. Как вы уже знаете, животные не понимают словесной речи и слышат лишь гласные звуки. И это одна из вещей, которые собаки ненавидят у своих хозяев, потому что они чувствуют себя виноватыми, хотя и не могут понять, что именно сделали неправильно.

Поэтому, если ваша собака нашкодила, то наказывайте ей тогда, когда это произошло. Когда уже прошло определенное время, делать этого не стоит.

Отсутствие правил и образования

Собаки любят режим, даже если хозяева часто меняют его. Они ценят правила и образование, потому что это позволяет им чувствовать себя безопасно и спокойно. Собака, которая не получила базового образования и дрессировки, будет постоянно недовольна, потому что не сможет построить хороших отношений со своим хозяином.

Смотреть в глаза, хватать за морду, постукивать по голове

Собаки ненавидят, когда им смотрят в глаза. Длительный зрительный контакт они воспринимают, как вызов: тот, кто отводит взгляд, является покорным, а тот, кто его держит, – доминирует. Особенно опасно смотреть в глаза незнакомым собакам, поскольку они могут стать агрессивными.

Также животные не любят, когда люди берут их за морду, даже, если вы делаете это, чтобы поласкать их. В этом случае они чувствуют себя в ловушке. Их реакция может быть крайне непредсказуемой.

Не стоит постукивать собаке по голове, ведь это заставляет ее волноваться.

Чрезмерные поцелуи и объятия

Собаки не воспринимают поцелуев, потому что это не естественно для их поведения. Объятия для них – это блокировка. До определенного момента они могут считать это игрой, но в целом объятия собаки воспринимают, как господство над ними.

Конечно, вы можете обнимать и целовать свою собаку, но эти действия не должны быть нормой. Если ваша собака не слишком любит контакт, она будет нервничать, опускать уши или скалить зубы.

Короткий поводок и быстрая походка

Когда вы выгуливаете собаку на поводке, он должен быть достаточно длинным, чтобы животное могло все обнюхать. Ни в коем случае не дергайте собаку за поводок, потому что так она чувствует себя некомфортно.



Во время прогулки не используйте короткий поводок / Фото popsugar

Не рекомендуется также гулять второпях. На самом деле собакам нужно время, чтобы исследовать свое окружение, пообщаться с другими собаками, останавливаться, чтобы позаботиться о своих нуждах.

Когда вы скучны или отсутствуете

Собаки ненавидят скучать. Они хотят играть и проводить с вами время. Также животные не любят, когда вас нет дома, потому что они не уверены, вернетесь ли вы. Именно поэтому они проявляют большую радость, когда вы приходите домой, даже если вас не было совсем недолго.

Хуже всего для собак, когда их покидают навсегда. Они никогда не поймут, почему вы так поступили, и им будет трудно жить дальше.

Частое мытье

Что нормально для человека, не всегда хорошо для собаки. Ярким примером является частое мытье. Одно дело помыть его, потому что он сильно испачкался, а другое – купать через день с шампунем и мылом. Как вы помните, животные не любят ярких запахов.



Для собак не рекомендованы частые купания / Фото wahl

Не секрет, что физиологически собаки способны самоочищаться, а еще им очень нужно иметь собственный запах для общения с другими животными. Это также может повредить естественные защитные слои кожи, что приведет к проблемам со здоровьем.

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Слишком много одежды

Конечно, если у собаки есть какие-либо проблемы со здоровьем или травмы, ее нужно защитить от холода. Но когда хозяева делают это лишь сугубо из эстетических соображений, животным откровенно не нравится такое. Это сковывает их движения и вызывает дискомфорт.

Помните, что это животные, и у них есть естественная защита от холода. Не пытайтесь с собаками вести себя так, как с человеком, потому что это создаст лишь проблемы. Но если вы считаете, что ваш любимец действительно мерзнет, то используйте только пригодную для животных одежду.