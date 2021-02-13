У США пенсіонер заповів після смерті віддати всі свої гроші чотирилапому вихованцю. 84-річний бізнесмен з Нешвілла Білл Дорріс віддав 5 мільйон доларів коллі Лулу.

Чоловік дуже любив собаку, але не мав достатньо вільного часу, щоб проводити його разом з нею. Тож частенько Лулу залишалась з 88-річною сусідкою Марті Бертон.

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Пенсіонер заповів собаці 5 мільйонів доларів

Білл Доріс помер у віці 84 років. У заповіті пенсіонер призначив жінку опікуном колі і зазначив, що гроші повинні спрямовуватися на задоволення потреб собаки. Відтак вона не зможе використати їх в інших цілях.

У такий спосіб чоловік потурбувався, щоб його знайома не була обтяжена додатковими витратами на тварину. Марті Бертон відзначила, що пенсіонер за життя справді безмежно обожнював свою собаку.



Колі Лулу разом з Марті Бертон / Фото WTVF

Крім цього, домашній улюбленець також отримав у спадок будинок, в якому вони проживали разом зі своїм господарем.

Сама жінка розповіла, що навіть не знає, чи зможе колись витратити всі 5 мільйонів доларів, які вказав у заповіті чоловік.

Що ж, я б хотіла це спробувати,

– з посмішкою відзначила Бертон.

Однак наразі невідомо, що буде з мільйонним спадком, у випадку смерті 8-річної Лулу.



Домашня улюблениця Колі на подвір'ї власного будинку / Фото WTVF