В США пенсионер завещал после смерти отдать все свои деньги четвероногому питомцу. 84-летний бизнесмен из Нэшвилла Билл Доррис отдал 5 миллион долларов колли Лулу.

Мужчина очень любил собаку, но не имел достаточно свободного времени, чтобы проводить его вместе с ней. Поэтому частенько Лулу оставалась с 88-летней соседкой Марти Бертон.

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Пенсионер завещал собаке 5 миллионов долларов

Билл Дорис умер в возрасте 84 лет. В завещании пенсионер назначил женщину опекуном Коли и отметил, что деньги должны направляться на удовлетворение потребностей собаки. Поэтому она не сможет использовать их в других целях.

Таким образом мужчина позаботился, чтобы его знакомая не была обременена дополнительными расходами на животное. Марти Бертон отметила, что пенсионер при жизни действительно безгранично обожал свою собаку.



Коли Лулу вместе с Марти Бертон / Фото WTVF

Кроме этого, домашний любимец также получил в наследство дом, в котором они проживали вместе со своим хозяином.

Сама женщина рассказала, что даже не знает, сможет ли когда-нибудь потратить все 5 миллионов долларов, которые указал в завещании мужчина.

Что ж, я бы хотела это попробовать,

– с улыбкой отметила Бертон.

Однако пока неизвестно, что будет с миллионным наследством, в случае смерти 8-летней Лулу.



Домашняя любимица Коли во дворе собственного дома / Фото WTVF