Теперь в Винницкой области живет самое больше стадо зубров в Украине. Егерям приходится оберегать животных от браконьеров.

Новорожденные зубры похожи на маленьких телят. Они уже живо бегут вместе со своим стадом, но преодолевать длинные расстояния еще не могут.

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Теперь на Винниччине живет самое больше стадо в Украине. Оно насчитывает 107 особей.

У зубров царит матриархат – вожаком стада является самка. Увидеть зубров непросто: они боятся людей. Иногда нужно часами ждать табун.

Интересно то, что стадо зубров отгоняет от себя больших самцов, ибо они – слишком ленивы. Крупные зубры не могут бежать за всеми животными, поэтому живут одиночками.



У зубров царит матриархат / Фото Depositphotos

Егеря заботятся о том, чтобы зубры не эмигрировали со своей территории. Животных подкармливают сеном, кукурузой, ячменем, овсом, сахарной свеклой. У кормушек всегда видны следы больших копыт. Чтобы заботиться о зубрах, егеря дежурят круглосуточно.

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Крупнейшими врагами зубров являются браконьеры. Стадо в Винницкой области могло бы быть больше, но 5 лет назад произошла трагедия. Браконьеры загнали на лед стадо зубров, и 17 из них утонули.