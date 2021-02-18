Большое пополнение: в Винницкой области родилось 12 зубрят
Теперь в Винницкой области живет самое больше стадо зубров в Украине. Егерям приходится оберегать животных от браконьеров.
Источник:ТСН
Новорожденные зубры похожи на маленьких телят. Они уже живо бегут вместе со своим стадом, но преодолевать длинные расстояния еще не могут.
Читайте Умер знаменитый кот-нелегал со Шпицбергена: почему он был вне закона
Теперь на Винниччине живет самое больше стадо в Украине. Оно насчитывает 107 особей.
У зубров царит матриархат – вожаком стада является самка. Увидеть зубров непросто: они боятся людей. Иногда нужно часами ждать табун.
Интересно то, что стадо зубров отгоняет от себя больших самцов, ибо они – слишком ленивы. Крупные зубры не могут бежать за всеми животными, поэтому живут одиночками.
У зубров царит матриархат / Фото Depositphotos
Егеря заботятся о том, чтобы зубры не эмигрировали со своей территории. Животных подкармливают сеном, кукурузой, ячменем, овсом, сахарной свеклой. У кормушек всегда видны следы больших копыт. Чтобы заботиться о зубрах, егеря дежурят круглосуточно.
Интересно Почему в феврале сердятся куницы: названа интересная причина
Крупнейшими врагами зубров являются браконьеры. Стадо в Винницкой области могло бы быть больше, но 5 лет назад произошла трагедия. Браконьеры загнали на лед стадо зубров, и 17 из них утонули.
Видео, на котором есть малыши-зубры:
Поделиться новостью