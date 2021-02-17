Эти милые животные имеют причины быть недовольными в последний месяц зимы. Рассказываем, почему в феврале у куниц плохое настроение.

Куницы – это хищники, которые живут в Европе, Азии и Америке. Конец зимы – самый сложный период для этих небольших животных.

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В феврале куницы обычно достаточно голодные / Фото Wallbox

Сейчас куницы редко охотятся, ведь на улице довольно снежная и морозная погода. Они вынуждены сидеть в своих дуплах и терпеть голод.

Время от времени им приходится выходить из укрытия, чтобы поймать под снегом какого-то грызуна, или найти забытую кладку с яйцами между корнями деревьев.



Самки привлекают самцов, но размножения не происходит / Фото Goodfon

Но есть еще одна важная причина, по которой самцы куниц становятся агрессивными. Иногда в феврале у самок начинается ложный гон – некий фальстарт к размножению.

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