Почему в феврале сердятся куницы: названа интересная причина
Эти милые животные имеют причины быть недовольными в последний месяц зимы. Рассказываем, почему в феврале у куниц плохое настроение.
Источник:24 канал
Куницы – это хищники, которые живут в Европе, Азии и Америке. Конец зимы – самый сложный период для этих небольших животных.
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В феврале куницы обычно достаточно голодные / Фото Wallbox
Сейчас куницы редко охотятся, ведь на улице довольно снежная и морозная погода. Они вынуждены сидеть в своих дуплах и терпеть голод.
Время от времени им приходится выходить из укрытия, чтобы поймать под снегом какого-то грызуна, или найти забытую кладку с яйцами между корнями деревьев.
Самки привлекают самцов, но размножения не происходит / Фото Goodfon
Но есть еще одна важная причина, по которой самцы куниц становятся агрессивными. Иногда в феврале у самок начинается ложный гон – некий фальстарт к размножению.
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Самцы начинают "приставать" к самкам, становятся агрессивными и имеют серьезные намерения. Однако размножения не происходит и животным приходится ждать до лета.
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