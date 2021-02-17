День кота в Европе отмечают 17 февраля еще с 1992 года. Это конечно же не официальный или государственный праздник, а скорее народное и общественное. Спешим поздравить всех нас с этим замечательным днем!

Что известно о день кота Источник: Национальный природный парк "Гомольшанские леса" Инициатором праздника стала итальянская журналистка Клаудия Ангелетти, которая работала в журнале Tuttogatto – World Cat Day.

Месяц февраль выбран не случайно, ведь этот период находится под знаком Водолея, который в итальянской культуре является символом свободных и независимых духов.

Дело в том, что во времена инквизиции кошек и котов, особенно черного цвета, активно истребляли, считая их помощниками злых сил, духов злобы поднебесных, обитающих в воздухе.

Идею Клауди поддержали не только активисты и защитники животных. Она понравилась и более широкой аудитории, ведь Италия стала домом для более чем 2,5 миллиона бездомных кошек. В основном животные проживают в Риме, Турине, Неаполе и Милане.

В поддержку праздника кота в Италии начали организовывать многочисленные дискуссии, конференции, фотовыставки, а также сбор средств, чтобы помочь бродячим котам и кошкам.

Эту идею подхватили и другие европейские страны, в частности, Польша и Украина. Как коты проявляют свою любовь Источник: Appropriate Living Кошки, безусловно, имеют репутацию независимых животных. Им нравится быть главными в доме. Но это вовсе не значит, что они не умеют любить своих хозяев. И проявляют они свои чувства в свой очень милый способ. Кошачья любовь определенно не человеческая, она более тонкая, избирательная и загадочная. Ждут вас у дверей. Некоторые коты распознают звук двигателя вашей машины, поэтому подбегают к двери в ожидании, что вы сейчас зайдете внутрь.

День кота в Европе празднуют 17 февраля / Фото appropriateliving Кошки могут стать вашим хвостиком. Куда бы вы не пошли, в комнату, на кухню, в ванную и даже туалет, везде это мурлыкающего существа будет ходить за вами. Конечно, ведь кошка без вас просто жить не может!

Куда бы вы не пошли, в комнату, на кухню, в ванную и даже туалет, везде это мурлыкающего существа будет ходить за вами. Конечно, ведь кошка без вас просто жить не может! Иногда коты смотрят вам прямо в глаза и это может вызвать по меньшей мере тревожно. Но не волнуйтесь, ведь на самом деле это знак любви. Кошки поддерживают визуальный контакт только с людьми, которые их интересуют.

и это может вызвать по меньшей мере тревожно. Но не волнуйтесь, ведь на самом деле это знак любви. Кошки поддерживают визуальный контакт только с людьми, которые их интересуют. Надоедливое мяу. Преимущественно кошки не мяукают на других котов, а только на людей. Это их способ сказать вам "люблю", особенно во время мурлыканья.

День кота в Европе празднуют 17 февраля / Фото appropriateliving Они терпят ваши проявления нежности. Вообще кошки не ценят чрезмерной привязанности, например, поцелуев или объятий. Но если ваш питомец позволяет вам это делать, вы можете быть уверены, что он вас любит. Иначе он бы вас поцарапал или покусал.

Вообще кошки не ценят чрезмерной привязанности, например, поцелуев или объятий. Но если ваш питомец позволяет вам это делать, вы можете быть уверены, что он вас любит. Иначе он бы вас поцарапал или покусал. Когда кошка трется о ваши ноги. Таким образом она откладывает на вас свои феромоны, чтобы дать всем понять, что вы принадлежите ей.

День кота в Европе празднуют 17 февраля / Фото appropriateliving Если кошка прикасается к вам лапами , это явно знак привязанности, даже если она делает это, чтобы взять вас за нос. Когда она облизывает вас своим грубым языком, это означает, что вы являетесь членами одной семьи.

, это явно знак привязанности, даже если она делает это, чтобы взять вас за нос. Когда она облизывает вас своим грубым языком, это означает, что вы являетесь членами одной семьи. Кошки любят дарить подарки тем, кого любят, например, мышей или птиц, которых поймали. Не ругайте их слишком сильно, когда увидите такой подарок посреди дома, потому что на самом деле это – любовь.

День кота в Европе празднуют 17 февраля / Фото appropriateliving