День кота в Європі відзначають 17 лютого ще з 1992 року. Це, звичайно ж, не офіційне чи державне свято, а скоріше народне й громадське. Спішимо привітати усіх нас з цим чудовим днем!

Що відомо про день кота Джерело: Національний природний парк "Гомільшанські ліси" Читайте також У Києві кінь-спортсмен "вступив" у поліцію: фото Ініціаторкою свята стала італійська журналістка Клаудія Ангелетті, яка працювала в журналі Tuttogatto – World Cat Day.

Місяць лютий обрали не випадково, адже цей період перебуває під знаком Водолія, який в італійській культурі є символом вільних і незалежних духів.

Річ у тім, що за часів інквізиції кішок та котів, особливо чорного кольору, активно винищували, вважаючи їх помічниками злих сил, піднебесних духів злоби, що мешкають в повітрі.

Ідею Клауді підтримали не лише активісти та захисники тварин. Вона сподобалася й більш широкій аудиторії, адже Італія стала домом для більш ніж 2,5 мільйона безпритульних кішок. В основному тварини проживають у Римі, Турині, Неаполі та Мілані.

На підтримку свята кота в Італії почали організовувати численні дискусії, конференції, фотовиставки, а також збір коштів, щоб допомогти бродячим котам та кішкам.

Цю ідею підхопили й інші європейські країни, зокрема, Польща та Україна. Як коти проявляють свою любов Джерело: Appropriate Living Кішки, безумовно, мають репутацію незалежних тварин. Їм подобається бути головними в домі. Але це зовсім не означає, що вони не вміють любити своїх господарів. І появляють вони свої почуття у свій дуже милий спосіб. Котяча любов, безумовно, не є людською, вона є більш тонкою, вибірковою і загадковою. Чекають вас біля дверей. Деякі коти розпізнають звук двигуна вашої машини, тому підбігають до дверей в очікуванні, що ви зараз зайдете всередину.

День кота у Європі святкують 17 лютого / Фото appropriateliving Коти можуть стати вашим хвостиком. Куди б ви не пішли – в кімнату, на кухню, у ванну і навіть туалет, скрізь це муркотливе створіння буде ходити за вами. Звісно, адже кішка без вас просто жити не може! Іноді коти дивляться вам прямо в очі і це може викликати щонайменше тривожно. Але не хвилюйтеся, адже насправді це знак любові. Кішки підтримують візуальний контакт лише з людьми, які їх цікавлять. Надокучливе мяу. Переважно кішки не нявкають на інших котів, а лише на людей. Це їхній спосіб сказати вам "люблю", особливо під час муркотіння.

День кота у Європі святкують 17 лютого / Фото appropriateliving Вони терплять ваші прояви ніжності. Взагалі кішки не цінують надмірної прихильності, наприклад, поцілунків або обіймів. Але якщо ваша домашня тваринка дозволяє вам це робити, ви можете бути впевнені, що вона вас любить. Інакше вона б вас подряпала чи покусала. Коли кішка треться до ваших ніг. Таким чином вона відкладає на вас свої феромони, щоб дати всім зрозуміти, що ви належите їй.

День кота у Європі святкують 17 лютого / Фото appropriateliving Якщо кішка торкається до вас лапами, це явно знак прихильності, навіть якщо вона робить це, щоб взяти вас за ніс. Коли вона облизує вас своїм грубим язиком, це означає, що ви є членами однієї сім'ї. Цікаво У США свині навчилися грати в комп'ютерні ігри: як їм це вдалося Кішки люблять дарувати подарунки тим, кого люблять, наприклад, мишей або птахів, яких вполювали. Не сваріть їх надто сильно, коли побачите такий подарунок посеред хати, бо насправді це – любов.

День кота у Європі святкують 17 лютого / Фото appropriateliving