Ученые доказали, что марихуана успокаивает злых собак
В Италии провели исследование того, как марихуана влияет на собак. Ученые предлагают использовать марихуану для реабилитации собак после пережитых травм и жестокого обращения.
Источник:Vice
Итальянские ученые провели эксперимент и доказали, что марихуана оказывает успокаивающее действие на собак. В исследовании приняли участие 24 животных.
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Употребление каннабидиола (CBD) делает собак менее агрессивными по отношению к людям. Это открытие можно использовать при реабилитации собак, которые получили травмы и подверглись бесчеловечному обращению.
Это открытие можно использовать для реабилитации собак / Фото Klike
Эксперимент проводили на самых злых собаках из приюта в Риме. Показателями агрессии считали такие:
- рычание,
- поднятую шерсть,
- оскаленные зубы,
- повреждение имущества,
- поедание фекалий,
- попытки убежать из клетки и вылизывание ее стенок.
Собак разделили на 2 группы, в каждой было 12 особей. Первой группе в течение 45 дней давали мясо с оливковым маслом, в которое добавили CBD.
Вторая группа животных получала мясо без примесей.
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Ученым удалось выяснить, что вещество, добытое из марихуаны, сильно снизило уровень агрессии собак из первой группы. В то же время животные не стали более сонными или менее подвижными. Некоторые стрессовые привычки также остались: животные продолжали царапаться.
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