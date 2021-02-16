В Италии провели исследование того, как марихуана влияет на собак. Ученые предлагают использовать марихуану для реабилитации собак после пережитых травм и жестокого обращения.

Итальянские ученые провели эксперимент и доказали, что марихуана оказывает успокаивающее действие на собак. В исследовании приняли участие 24 животных.

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Употребление каннабидиола (CBD) делает собак менее агрессивными по отношению к людям. Это открытие можно использовать при реабилитации собак, которые получили травмы и подверглись бесчеловечному обращению.



Это открытие можно использовать для реабилитации собак / Фото Klike

Эксперимент проводили на самых злых собаках из приюта в Риме. Показателями агрессии считали такие:

рычание,

поднятую шерсть,

оскаленные зубы,

повреждение имущества,

поедание фекалий,

попытки убежать из клетки и вылизывание ее стенок.

Собак разделили на 2 группы, в каждой было 12 особей. Первой группе в течение 45 дней давали мясо с оливковым маслом, в которое добавили CBD.

Вторая группа животных получала мясо без примесей.

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