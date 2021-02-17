Чому в лютому сердяться куниці: названо цікаву причину
Ці милі тваринки мають причини бути незадоволеними в останній місяць зими. Розповідаємо, чому в лютому у куниць поганий настрій.
Джерело:24 канал
Куниці – це хижаки, які мешкають в Європі, Азії й Америці. Кінець зими – найскладніший період для цих невеликих тварин.
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В лютому куниці зазвичай досить голодні / Фото Wallbox
Зараз куниці рідко полюють, адже надворі досить сніжна й морозна погода. Вони змушені сидіти у своїх дуплах і терпіти голод.
Час від часу їм доводиться виходити з укриття, аби впіймати під снігом якогось гризуна, або знайти забуту кладку з яйцями між коренями дерев.
Самки приваблюють самців, але розмноження не відбувається / Фото Goodfon
Але є ще одна важлива причина, через яку самці куниць стають агресивними. Іноді в лютому у самиць починається помилковий гон – такий собі фальстарт до розмноження.
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Самці починають "чіплятися" до самок, стають агресивними й мають серйозні наміри. Однак розмноження не відбувається і тваринам доводиться чекати до літа.
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