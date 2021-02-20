Породисту тварину продали на аукціоні у Великій Британії. До цього найціннішою коровою у світі вважали матір рекордсменки.

Корову породи лімузен (або лімузин) продали на аукціоні в Карлайлі. Вона обійшлася покупцям рекордних 358 тисяч доларів (майже 10 мільйонів гривень).

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Однорічну самку на прізвисько Wilodge Poshspice назвали так на честь однієї з учасниць гурту Spice Girls.

Порода лімузен – дуже витривала й має неабиякі м'язи. Цих тварин ретельно відбирають протягом століть.

До Poshspice найдорожчою коровою у світі вважали її матір. 7 років тому маму Poshspice продали за вдвічі нижчу суму.

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Колишня власниця найдорожчої корови розповідає, що сума, виручена за корову, є "космічною", і що це схоже на виграш в лотерею.