Тепер модники й модниці можуть не тільки купувати стильний одяг собі, а й обирати сучасні речі для своїх улюбленців. Zara порадувала прихильників колекцією для домашніх улюбленців.

Бренд одягу Zara у своєму інстаграмі презентує нову колекцію одягу для тварин під назвою Pet collection. Навіть якщо ваш пес чи кіт не носять одяг, ви можете придбати різноманітні аксесуари та іграшки. До колекції увійшли речі на різний смак.

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В асортименті є м'які іграшки, аксесуари для догляду за тваринами, лежанки та підстилки. З одягу можна обрати пальто, накидки від дощу, бандани й навіть куртки для захисту від поганої погоди.

Предмети з нової колекції коштують від 12,9 доларів (близько 360 гривень – 24 канал).



У колекції є одяг для негоди / Фото mmr.ua

В українському онлайн-магазині Zara доступні тільки деякі товари для домашніх тварин.