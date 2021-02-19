Известный бренд Zara выпустил коллекцию одежды для домашних животных: что в ассортименте
Теперь модники и модницы могут не только покупать стильную одежду себе, но и выбирать современные вещи для своих любимцев. Zara порадовала поклонников коллекцией для домашних любимцев.
Источник:інстаграм Zara
Бренд одежды Zara в своем инстаграме представляет новую коллекцию одежды для животных под названием Pet collection. Даже если ваш пес или кот не носят одежду, вы можете приобрести различные аксессуары и игрушки. В коллекцию вошли вещи на любой вкус.
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В ассортименте есть мягкие игрушки, аксессуары для ухода за животными, лежанки и подстилки. Из одежды можно выбрать пальто, накидки от дождя, банданы и даже куртки для защиты от плохой погоды.
Предметы из новой коллекции стоят от 12,9 долларов (около 360 гривен – 24 канал).
В коллекции есть одежда для непогоды / Фото mmr.ua
В украинском онлайн-магазине Zara доступны только некоторые товары для домашних животных.
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