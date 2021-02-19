В США продолжают господствовать аномальные морозы. Местные жители забирают морских животных домой, ведь из-за низкой температуры черепахи могут не выжить.

Волонтерам приходится спасать тысячи морских черепах из холодных прибрежных вод. Иначе животные могут погибнуть.

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Люди везут и несут черепах в конференц-центр / Фото SkyNews

Черепах размещают в теплых помещениях. В частности, тысячи этих животных привезли в конференц-центр на курорте в Южном Техасе.

Животных привозят на тачках и платформах для грузов. Некоторые люди носят черепах на руках. Кое-кто даже забирает черепах домой.

СОХРАНИТЬ ТЕПЛО: тысячи оглушенных холодом морских черепах доставлены в конференц-центр острова Южный Падре после того, как волонтеры спасли более 3500 из них от отрицательных температур во время рекордной зимней бури. https://t.co/3lxD0Gp01H pic.twitter.com/I7phpZ6UsZ - ABC News (@ABC) 18 февраля 2021 г.

Сейчас в конференц-центре находится около 3500 черепах. Животных начали размещать здесь после того, как в природоохранной организации-соседе под названием Sea Turtle закончилось место.

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Часть спасенных черепах все равно может погибнуть / Фото SkyNews