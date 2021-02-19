Страдают не только люди: в США из-за морозов спасают тысячи черепах
В США продолжают господствовать аномальные морозы. Местные жители забирают морских животных домой, ведь из-за низкой температуры черепахи могут не выжить.
Источник:SkyNews
Волонтерам приходится спасать тысячи морских черепах из холодных прибрежных вод. Иначе животные могут погибнуть.
Интересно Место, где спасают осиротевших кенгуру: щемящие фото, видео
Люди везут и несут черепах в конференц-центр / Фото SkyNews
Черепах размещают в теплых помещениях. В частности, тысячи этих животных привезли в конференц-центр на курорте в Южном Техасе.
Животных привозят на тачках и платформах для грузов. Некоторые люди носят черепах на руках. Кое-кто даже забирает черепах домой.
Сейчас в конференц-центре находится около 3500 черепах. Животных начали размещать здесь после того, как в природоохранной организации-соседе под названием Sea Turtle закончилось место.
Впечатляющая история В Австралии кот спас свою семью от ядовитой змеи ценой собственной жизни
Часть спасенных черепах все равно может погибнуть / Фото SkyNews
Предполагается, что часть из спасенных животных все равно погибнет. Ситуацию усложняет периодическое отключение электричества. Сейчас в Техасе на нее повышенный спрос, ведь люди массово пользуются обогревателями.
Поделиться новостью