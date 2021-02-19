Место, где спасают осиротевших кенгуру: щемящие фото, видео
Замечательное место заповедник кенгуру расположен на 188 акрах в Австралии. Здесь спасают осиротевших малышей и реабилитируют взрослых животных.
Источник:Инстаграм The Kangaroo Sanctuary
Спасенных кенгуру впоследствии возвращают обратно в дикую природу. А тех, кого невозможно выпустить, оставляют жить в заповеднике, где о них хорошо заботятся.
Интересно Я чувствую благодарность животных, – ветеринар поделился секретами своей работы
Смотрители дикой природы пытаются как можно больше дать любви своим подопечным.
Замечательный Джордж
Сирота Джордж попал в заповедник 2 года назад. У него была повреждена кожа и он чувствовал себя плохо. Благодаря удивительным ветеринарам за год Джордж полностью выздоровел и теперь нет даже признаков прежней болезни.
Джордж вполне здоровый и очень милый!
– подписали сообщение в инстаграме.
Время кушать
Младенцы Эми, Эвелин, Ролли, Тимми, Бази, Лили, Джо и Сахар очень хотят молочка.
После вкусного обеда можно немного передохнуть.
Какое же оно милое и крошечное!
Время на свободу
Вот так здоровых кенгуру выпускают на волю. Удачи вам, малыши!
Обучают ухаживать за природой
В заповедник часто приходят посетители. Во время экскурсий смотрители кенгуру поощряют людей к спасению и уходу за животными.
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