Замечательное место заповедник кенгуру расположен на 188 акрах в Австралии. Здесь спасают осиротевших малышей и реабилитируют взрослых животных.

Спасенных кенгуру впоследствии возвращают обратно в дикую природу. А тех, кого невозможно выпустить, оставляют жить в заповеднике, где о них хорошо заботятся.

Интересно Я чувствую благодарность животных, – ветеринар поделился секретами своей работы

Смотрители дикой природы пытаются как можно больше дать любви своим подопечным.

Замечательный Джордж

Сирота Джордж попал в заповедник 2 года назад. У него была повреждена кожа и он чувствовал себя плохо. Благодаря удивительным ветеринарам за год Джордж полностью выздоровел и теперь нет даже признаков прежней болезни.

Джордж вполне здоровый и очень милый!

– подписали сообщение в инстаграме.

Время кушать

Младенцы Эми, Эвелин, Ролли, Тимми, Бази, Лили, Джо и Сахар очень хотят молочка.

После вкусного обеда можно немного передохнуть.

Какое же оно милое и крошечное!

Время на свободу

Вот так здоровых кенгуру выпускают на волю. Удачи вам, малыши!

Обучают ухаживать за природой

В заповедник часто приходят посетители. Во время экскурсий смотрители кенгуру поощряют людей к спасению и уходу за животными.