Місце, де рятують осиротілих кенгуру: щемливі фото, відео
Надзвичайне місце заповідник кенгуру розташоване на 188 акрах в Австралії. Тут рятують осиротілих малят та реабілітують дорослих тварин.
Джерело:Інстаграм The Kangaroo Sanctuary
Врятованих кенгуру згодом повертають назад у дику природу. А тих, кого неможливо випустити, залишають жити в заповіднику, де про них добре піклуються.
Цікаво Я відчуваю вдячність тварин, – ветеринар поділився секретами своєї роботи
Доглядачі дикої природи намагаються якомога більше дати любові своїм підопічним.
Чудовий Джордж
Сирота Джордж потрапив у заповідник 2 роки тому. У нього була пошкоджена шкіра і він почувався погано. Завдяки дивовижним ветеринарам за рік Джордж повністю одужав і тепер немає навіть ознак колишньої хвороби.
Джордж цілком здоровий і дуже милий!,
– підписали допис в інстаграмі.
Час поїсти
Немовлята Емі, Евелін, Роллі, Тіммі, Базі, Лілі, Джо та Цукор дуже хочуть молочка.
Після смачного обіду можна трошки перепочити.
Яке ж воно миле і крихітне!
Час на волю
Ось так здорових кенгуру випускають на волю. Щасти вам, малюки!
Навчають доглядати за дикою природою
У заповідник часто приходять відвідувачі. Під час екскурсій доглядачі кенгуру заохочують людей до порятунку та догляду за тваринами.
Поділитися новиною